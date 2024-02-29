Путин заявил, что РФ выделит 9 млрд рублей на модернизацию научно-технических библиотек

По словам президента, необходимо "сделать их настоящими цифровыми центрами знаний и информации"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Дополнительно 9 млрд рублей будет выделено на модернизацию научно-технических библиотек в вузах и научных организациях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Президент отметил, что в России будут готовить специалистов и предлагать оригинальные технологические решения в самых разных областях: в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и социальной сфере. "Конечно, всегда и по каждому из этих направлений [нужно] использовать искусственный интеллект. Нужно к этому стремиться. Нужно также модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, сделать их настоящими цифровыми центрами знаний и информации. Выделим на эти цели тоже дополнительно 9 млрд рублей", - сказал он.

Путин также добавил, что за последние годы в России открылись сотни новых заводов и производств. Глава государства подчеркнул, что в России это текущая работа. При это он заметил, что появились и индустриальные гиганты: горно-металлургический комбинат "Удокан" в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, Мурманский центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, "Запсибнефтехим" в Тюменской области. "Этот перечень, безусловно, можно продолжать. Обращаю внимание, в предстоящие 6 лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40% по сравнению с 2024 годом, - резюмировал президент. - Такое форсированное индустриальное развитие означает создание тысяч новых производств, современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест".