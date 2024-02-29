Путин заявил, что РФ нарастит инфраструктурные кредиты регионам до 250 млрд рублей в год

По словам президента, субъекты России отмечают высокую эффективность инструмента инфраструктурных кредитов, запущенного в 2021 году

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россия с 2025 года будет наращивать портфель инфраструктурных кредитов регионам как минимум на 250 млрд рублей ежегодно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"В целом начиная с 2025 года будем наращивать портфель инфраструктурных кредитов субъектам Российской Федерации не менее чем на 250 млрд рублей ежегодно", - сказал Путин.

Он отметил, что регионы отмечают высокую эффективность инструмента инфраструктурных кредитов, запущенного в 2021 году. Такие кредиты предоставляются под 3% годовых на срок до 15 лет, напомнил Путин. Долги по ним не подлежат списанию, однако президент поручил правительству вновь перенаправлять на развитие регионов средства, которые те будут возвращать в федеральный бюджет в счет погашения инфраструктурных кредитов начиная с этого года.