Путин предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил продумать более справедливое распределение налогового бремени, увеличив его для тех, у кого высокие доходы, и снизив его для семей.

"Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. И, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал", - заявил глава государства в ходе послания Федеральному собранию.