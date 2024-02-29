Путин поручил зафиксировать налоговую систему РФ в новом виде до 2030 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему России и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.

"Я прошу Государственную думу, правительство в ближайшее время представить на этот счет конкретный комплекс предложений, - сказал он в ходе послания Федеральному собранию. - И в дальнейшем уже с учетом принятых изменений предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. И тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов".