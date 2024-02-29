Путин предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты с повышенной страховкой

По словам президента, граждане смогут размещать свои сбережения на длительный срок

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложить запустить безотзывные сберегательные сертификаты на срок от трех лет с расширенным страховым покрытием. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

"Считаю необходимым запустить новый инструмент - сберегательный сертификат, граждане смогут размещать свои сбережения на длительный срок, от трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход. И, конечно, эти средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках", - отметил он.

Банк России в 2022 году предложил проработать создание специальных финансовых продуктов для формирования долгосрочных сбережений, в числе которых могут быть специальные долгосрочные банковские вклады, которые могут быть источником долгосрочных пассивов банков, а также безотзывные сберегательные сертификаты.