Она должна охватить более 2 тыс. населенных пунктов, уточнил президент

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил расширить программу мастер-планов развития городов, которая должна будет охватить более 2 тыс. населенных пунктов.

"Мы уже продлили до 2030 года специальные программы развития таких регионов, как Северный Кавказ и Калининградская область, Донбасс и Новороссия, Крым и Севастополь, Арктика и Дальний Восток. Для 22 дальневосточных городов и агломераций подготовлены мастер-планы развития. И такая же работа идет по населенным пунктам в Арктике. Сейчас мы должны сделать следующий шаг. Предлагаю определить перечень еще более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка двух тысяч населенных пунктов, включая села и поселки", - сказал он в послании Федеральному собранию.

Путин отметил, что решения в сфере финансовой поддержки регионов, рост экономики должны работать на повышение качества жизни людей во всех субъектах Российской Федерации. По его словам, должны сработать решения по поддержке субъектов федерации, включая инфраструктурный кредит.

"Хочу обратиться к главам регионов. Эти ресурсы надо использовать, в том числе, для расширения возможностей муниципалитетов. Да, я помню встречу с руководителями муниципалитетов на их форуме здесь, в Москве. У местного уровня власти особая роль и ответственность. Именно сюда идут люди, граждане со своими повседневными нуждами", - сказал президент.

Он поблагодарил мэров, глав районов, депутатов за внимание к запросам людей.