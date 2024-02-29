Путин поручил устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения

Президент отметил, что необходимо стимулировать бизнес, который вкладывает в развитие и реализацию инфраструктурных и социальных проектов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Лазейки, используемые некоторыми компаниями для ухода от налогов или их занижения, должны быть устранены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Президент отметил, что необходимо стимулировать бизнес, который вкладывает в развитие и реализацию инфраструктурных и социальных проектов. "При этом нужно, безусловно, закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей", - указал он.