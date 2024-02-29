29 февраля, 10:47,
обновлено 29 февраля, 10:58
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024

Путин поручил устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения

© ТАСС/ Ruptly

Президент отметил, что необходимо стимулировать бизнес, который вкладывает в развитие и реализацию инфраструктурных и социальных проектов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Лазейки, используемые некоторыми компаниями для ухода от налогов или их занижения, должны быть устранены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Президент отметил, что необходимо стимулировать бизнес, который вкладывает в развитие и реализацию инфраструктурных и социальных проектов. "При этом нужно, безусловно, закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей", - указал он. 

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