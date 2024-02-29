Путин поручил расширить программу социальной газификации

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Программа социальной газификации, реализуемая в России, должна быть расширена для обеспечения возможности подключения участков в садоводческих товариществах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что сегодня на границах многих населенных пунктов, в которых проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества, где "люди годами, из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки" и сегодня строят дома для круглогодичного проживания.

"Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем, решить в интересах наших граждан - а именно, расширить программу социальной газификации и проложить сети до границ участков с домами садоводческих товариществ", - сказал Путин.