Индексы Мосбиржи и РТС растут в ходе послания президента Федеральному собранию

К 14:05 мск индекс Мосбиржи поднимался до 3 244,49 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 124,96 пункта

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют умеренный рост в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным Мосбиржи на 11:58 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,11%, до 3 230,59 пункта, долларовый индекс РТС составлял 1 120,18 пункта (+0,47%).

К 14:05 мск индекс Мосбиржи немного ускорил рост до 0,54%, поднимаясь до 3 244,49 пункта. Индекс РТС находился на уровне 1 124,96 пункта (+0,91%).

В то же время курс доллара снижался до 90,87 рубля (-0,31%), евро терял 0,43%, опускаясь до 98,56 рубля. Юань снижался на 0,3%, до 12,56 рубля.