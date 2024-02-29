Путин предложил повысить зарплаты специалистов в сферах лесного хозяйства и метеорологии

Также повышение касается работников охраны окружающей среды

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил повысить зарплаты специалистов в сфере лесного хозяйства, метеорологии и окружающей среды. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

"Ну и отдельным решением предлагаю повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды. Занимаются важнейшими вопросами экологического благополучия. Но надо честно сказать, что здесь у людей вопросы, которые они решают, очень важны, а доходы у них очень скромные", - сказал Путин.