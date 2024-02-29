Путин: реализация программы "Чистая вода" будет продолжена

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Реализация федерального проекта "Чистая вода" будет продолжена, проблема снабжения качественной питьевой водой остается чрезвычайно актуальной для многих городов и сельских поселений России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Продолжим реализацию нашего проекта "Чистая вода". Для многих наших городов, сельских поселений эта проблема чрезвычайно актуальна. Прежде всего, речь идет о снабжении качественной питьевой водой", - сказал Путин.