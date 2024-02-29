Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в 2023 году выросла на 59%

Скорректированный показатель EBITDA компании вырос на 51%, до $3,89 млрд

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль золотодобытчика "Полюс" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2023 году выросла на 59% по сравнению с 2022 годом, до $2,41 млрд, следует из сообщения компании.

Скорректированный показатель EBITDA компании вырос на 51%, до $3,89 млрд. Выручка "Полюса" в 2023 году выросла на 28% - до $5,44 млрд. Рост обеспечило увеличение объемов производства, а также повышение в годовом сопоставлении средней цены реализации аффинированного золота.

По итогам 2023 года капитальные затраты компании снизились до $1,04 млрд против $1,12 млн в 2022 году. "Полюс" также прогнозирует капитальные затраты на 2024 год в диапазоне $1,55-1,7 млрд.