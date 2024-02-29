"Полюс" в 2023 году нарастил выпуск золота на 14%

Показатели обусловлены ростом объемов производства на Олимпиаде и Благодатном

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. "Полюс" увеличил выпуск золота в 2023 году на 14% по сравнению с предыдущим годом, до 2,902 млн тройских унций. Об этом говорится в сообщении золотодобытчика.

При этом в 2023 году компания реализовала 2,908 млн унций золота - на 20% больше, чем годом ранее. Это в первую очередь обусловлено ростом объемов производства на Олимпиаде и Благодатном.

По оценке "Полюса", производство золота в 2024 году составит 2,7 млн - 2,8 млн унций. Сокращение объема в годовом сопоставлении, как ожидается, будет в основном обусловлено снижением содержания золота в перерабатываемой на Олимпиаде руде.