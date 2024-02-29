В Думе считают, что амнистия для дробивших бизнес компаний повысит доверие к государству

Вместе с тем, часть предприятий будет готова перейти, если действительно пройдет такая амнистия и будет предусмотрен постепенный переход на общую систему налогообложения, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным амнистия некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для ухода от налогов, повысит доверие бизнеса к государству. Об этом сообщила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия").

"Здесь речь идет о добросовестном бизнесе, который в рамках МСП платил налоги, но был вынужден дробиться, чтобы не переходить на общую систему налогообложения. Они действительно являются добросовестными предприятиями, но не все готовы перейти на общую систему налогообложения зачастую из-за увеличения бюрократической и налоговой нагрузки", - сказала она.

Вместе с тем, ряд предприятий готовы будут перейти, если действительно пройдет такая амнистия и будет предусмотрен постепенный переход на общую систему налогообложения, считает Школкина.

"И здесь государство только приобретает, дав таким предприятиям "вторую жизнь", амнистия позволит сохранить бизнес и повысит доверие к самому государству", - подчеркнула депутат.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству совместно с парламентариями проработать амнистию некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для ухода от налогов.