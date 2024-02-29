В Ростехе заявили, что новый нацпроект позволит госкорпорации закрыть потребности в кадрах

Речь идет о нацпроекте "Кадры", запуск которого анонсировал президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новый нацпроект "Кадры", запуск которого анонсировал президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, позволит Ростеху закрыть потребность в специалистах для высокотехнологичных производств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех как крупнейшая промышленная компания страны ведет активную профориентационную работу, реализует несколько проектов целевого обучения - "Крылья Ростеха", "Код Ростеха", "Ростех.Биотехмед", а также участвует в федеральных проектах "Профессионалитет" и "Передовые инженерные школы". Анонсированный главой государства нацпроект, безусловно, поможет привлечь на предприятия госкорпорации молодых людей. Рассчитываем, что он станет дополнительным мощным инструментом, который позволит закрыть потребности наших высокотехнологичных производств в специалистах и рабочих. От профессиональных кадров напрямую зависит реализация важнейших проектов, как гражданских, так и военных", - прокомментировали в Ростехе.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал запуск нового национального проекта "Кадры". Он обратил внимание, что нехватка квалифицированных кадров и отсутствие собственных передовых технологий могут привести к замедлению экономического роста и развития РФ в целом, и власти страны понимают это.