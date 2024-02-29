Силуанов заявил, что новые принципы налогообложения зафиксируют до 2030 года

Глава Минфина заявил, что ведомство готовит предложения по переходу на справедливое налогообложение

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Минфин готовит предложения по переходу на справедливое налогообложение, новые принципы зафиксируют до 2030 года, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам по итогам послания президента Федеральному собранию.

"Такие предложения мы сейчас готовим. Я имею в виду справедливое налогообложение, будем обсуждать", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать возможность корректировки налога на прибыль.

Он не стал отвечать на вопрос о возможности изменения НДФЛ. "Президент уже дал определенные задачи по модернизации налоговых систем. Эти задачи мы будем отрабатывать. Действительно, принцип - более справедливый уровень. И, значит, поручение было такое, чтобы по ключевым налогам эти уровни и эти принципы были зафиксированы до 2030 года. Вот этим и будем руководствоваться. Но это уже детали какие-то, о которых вы сейчас говорите. Мы сейчас детали давайте не будем трогать", - добавил он.