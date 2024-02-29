Премьер Литвы усмотрела усилия России в протестах польских фермеров против зерна с Украины

По словам Ингриды Шимоните, "попытки утверждать, что Литва каким-то образом участвует в какой-то карусели с зерном, очень напоминают усилия Кремля поссорить между собой двух самых больших сторонников Украины"

ВИЛЬНЮС, 29 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что протесты фермеров Польши, намеревающихся блокировать дороги у литовско-польской границы из-за манипуляций с перевозками украинского зерна, "напоминают усилия Кремля".

"В аргументации о протестах фермеров используются ложные утверждения, которые наводят на предположения о том, что ситуацией в своих интересах пользуются третьи страны, - сказала она журналистам. - Попытки утверждать, что Литва каким-то образом участвует в какой-то карусели с зерном, очень напоминают усилия Кремля поссорить между собой двух самых больших сторонников Украины".

Ранее, по словам главы правительства, такой же раздор пытались внести по поводу украинских беженцев. "Тогда утверждали, что они получают финансовую помощь, которая больше социальных выплат местным жителям", - отметила премьер.

Посол Польши в Литве Констант Радзивилл отрицает какое бы то ни было влияние России на протесты фермеров. Дипломат напомнил, что подобные акции проводятся во многих странах Евросоюза. По его словам, для действий фермеров "есть причины", а утверждать, что к протестам их якобы подталкивает Россия, "было бы большой ошибкой и несправедливостью".