ТПП будет рекомендовать прекратить дела о дроблении некрупного бизнеса

В дальнейшем палата представит другие предложения по этому вопросу, сообщил ее президент Сергей Катырин

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ будет рекомендовать прекратить уже находящиеся в производстве дела о дроблении некрупного бизнеса. В дальнейшем палата представит другие предложения по этому вопросу, сообщил ТАСС президент ТПП РФ Сергей Катырин.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с парламентариями проработать амнистию некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для оптимизации налогов.

"Президент РФ поручил проработать амнистию некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для ухода от налогов. ТПП РФ представит свои предложения по данному вопросу. В частности, будем дополнительно рекомендовать прекратить уже находящиеся в производстве дела. В целом считаем, что данная мера позволит существенно обелить российский бизнес, а это обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет", - сказал Катырин.

При это важно не повышать налоговую нагрузку на предпринимателей и зафиксировать действующие нормы Налогового кодекса на пять лет, считает глава ТПП. В настоящее время, по подсчетам экспертов ТПП РФ, поправки в Налоговый кодекс вносятся в среднем раз в 13 дней.

Кроме того, Катырин подчеркнул, что ТПП РФ приветствует слова президента РФ Владимира Путина о том, что нужно отказаться от практики проверок, заменив их, где это возможно, профилактическими мероприятиями.

Президент ТПП также поддержал инициативу президента о праве некрупного бизнеса на кредитные каникулы сроком на полгода раз в пять лет без ухудшения кредитной истории. "Важно будет донести тезис о сохранении кредитной истории до всех банков, а также предусмотреть возможность обжалования решений о невыдаче финансирования предприятиям, которые ранее использовали каникулы", - добавил он.