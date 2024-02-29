Хуснуллин: схему финансирования ВСМ Москва - Петербург доработают за 2-3 месяца

По словам вице-премьера, запустить движение поездов на этой высокоскоростной железнодорожной магистрали реально в течение пяти лет, трассировка полностью утверждена

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Схема финансирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург будет доработана за 2-3 месяца. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Источники финансирования сейчас в основном уже определены. По крупному финансовая схема уже собрана, сейчас дорабатывают ее юридические и организационные моменты. Я думаю, что в течение буквально двух - трех месяцев будет все доведено", - сказал он.

Ранее он сказал, что запустить движение поездов на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург реально в течение пяти лет, трассировка полностью утверждена.

Строительство ВСМ Москва - Санкт Петербург предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Целевые показатели проекта предусматривают рост пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя столицами с порядка 5 млн пассажиров до 23 млн к 2030 году. Строительство необходимо будет финансировать из бюджета почти на 610 млрд рублей. Для реализации проекта ВСМ была создана компания "ВСМ - две столицы".