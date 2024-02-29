Хуснуллин: запустить движение по ВСМ Москва - Санкт-Петербург реально через пять лет

Строительство ВСМ Санкт Петербург - Москва предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года

МОСКВА, 29 февраля./ТАСС/. Запустить движения поездов на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург реально в течение пяти лет. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Трассировка на сегодняшний день утверждена полностью, деньги сейчас считаются, так же как считается источник в зависимости от трассировки, от объема, от скорости. Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет..., считаем с 2024 года - пять лет. Мы считаем, что реально можно трассу полноценно запустить", - сказал он.

Строительство ВСМ Санкт Петербург - Москва предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Целевые показатели проекта предусматривают рост пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя столицами с порядка 5 млн пассажиров до 23 млн к 2030 году. Строительство необходимо будет финансировать из бюджета почти на 610 млрд рублей. Для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали была создана компания "ВСМ - две столицы".