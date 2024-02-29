ТПП анонсировала преобразование рабочих групп Делового совета БРИКС

Сейчас в совете представлено девять рабочих групп по различным направлениям

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Рабочие группы Делового совета БРИКС в ближайшее время ожидают изменения, в том числе создание новых групп и подгрупп. Об этом сообщил ТАСС председатель российской части Делового совета, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Сейчас в Деловом совете БРИКС представлено девять рабочих групп по различным направлениям.

"В рамках рабочей группы по инфраструктуре намерены создать подгруппу по транспорту и логистике. Этот вопрос на уровне руководства национальных частей Делового совета БРИКС считаем согласованным. В течение ближайших двух недель ожидаем от партнеров по совету предложения по составу новой подгруппы. В дальнейшем, в год нашего председательства, ставим задачу превратить эту подгруппу в самостоятельную рабочую группу. Именно такую задачу требуют от нас решить вовлеченные в торговлю БРИКС российские транспортники и логисты", - сказал Катырин.

Также, по его словам, в повестку группы по цифровой экономике добавляется тематика искусственного интеллекта. Поэтому в настоящее время в рабочем порядке с партнерами по совету согласовывается новое название - "Цифровая экономика и развитие искусственного интеллекта".

В повестку дня рабочей группы по энергетике и зеленой экономике будет включена тема климата.

"Что касается рабочей группы по малой авиации, то она, к сожалению, за время своей работы ожидаемого развития не получила. В настоящее время ведем дело к объединению этой рабочей группы с рабочей группой по промышленности. С партнерами по БРИКС этот вопрос сейчас согласовываем", - отметил Катырин.

Также он рассказал о мероприятиях Делового совета БРИКС на текущий год председательства. "Мы взяли под свое крыло около 20 различных форумов, конференций и конкурсов. Все эти мероприятия будут анонсированы. Там же планируем публиковать по ним отчеты", - сказал Катырин.