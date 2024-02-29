МЭР рассмотрит предложения бизнеса по дополнительным гарантиям прав на активы

Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России готово обсуждать с бизнесом, работающим в РФ, предложения по изменению законодательства для обеспечения дополнительных гарантий права на активы. Об этом заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Право добросовестного собственника имущества незыблемо. Это основа стабильного гражданского оборота. Тем более, когда речь идет об активах, которые неоднократно передавались от одного собственника другому. Мы готовы рассматривать предложения бизнеса для внесения изменений в законодательство, чтобы обеспечить дополнительные гарантии права собственности добросовестных приобретателей имущества", - отметил Торосов через пресс-службу Минэкономразвития.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что бизнес, который работает в России, должен иметь гарантии неприкосновенности активов.

"Абсолютное большинство предпринимателей стоит на отечественных патриотических позициях, и бизнес, который работает в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и своих новых вложений. Вложения сюда и защита инвестиций, защита прав предпринимателей взаимосвязаны", - сказал глава государства.