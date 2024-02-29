В Нижегородской области заявили о необходимости ремонта 1 тыс. км дорог после стройки М-12

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Саватеев отметил, что для проведения работ потребуется помощь со стороны федерального бюджета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 февраля. Протяженность дорог, ремонт которых необходим после строительства трассы М-12 "Восток" в Нижегородской области, составляет более 1,1 тыс. км, при этом отремонтировали уже почти 350 км, сообщил на заседании законодательного собрания министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Саватеев.

"Что касается приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, задействованных при строительстве М-12, это такая достаточно наболевшая проблема для всех жителей южных районов, для депутатов, которые курируют эти районы, мы постоянно со всеми встречаемся, общаемся, у нас 1 618 км было задействовано. Нам удалось за предыдущие периоды выполнить уже почти 349 км, но, тем не менее, более 1,1 тыс. км у нас остается дорог, которые нуждаются в ремонте", - сказал Саватеев.

Он отметил, что часть этих дорог находится в плане министерства на ремонт в последующие годы, однако требуется помощь со стороны федерального бюджета. "Рассчитываем, что в какой-то ближайшей перспективе средства дополнительные будут изысканы, будут нам направлены, и мы сможем привести эти дороги в нормативное состояние", - сказал глава областного Минтранса.

Трасса М-12 "Восток" связывает Москву и Казань, проходит через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана.