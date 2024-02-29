Эксперт ожидает рекордного объема экспорта муки из России в Китай

Всего за не полный сезон за пределы страны было экспортировано свыше 630 тыс. тонн

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 29 февраля. /ТАСС/. Экспорт муки из России в Китай будет рекордным в текущем сельхозгоду (начался в июле 2023 года). Уже было отправлено около 125 тыс. тонн, сообщил в ходе 17-й Зерновой конференции генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Рекордный экспорт российской муки в Китай. По состоянию на январь, если посчитать с июля, то отгружено около 125 тыс. тонн. Это рекорд, скорее всего, он будет побит по итогам сезона", - сказал Рылько, отметив, что в прошлом сезоне в Китай было поставлено свыше 80 тыс. тонн муки, а предыдущий рекорд был в 2019-2020 годах и составлял 138 тыс. тонн за весь сезон.

Всего за этот еще не полный сезон за пределы РФ было экспортировано свыше 630 тыс. тонн.

При этом именно экспорт муки в Китай стал одним из важнейших факторов ценообразования на пшеницу в Сибири. "Объем маленький, но здесь маржинальность большую роль играет. Если какой-то товар на рынке застывший, а рядом второй небольшой, но растущий рынок этого же товара рядом - как мука на Китай, - то он и будет определять цену, несмотря на то, что это небольшой объем", - пояснил Рылько.

Зимняя зерновая конференция проходит с 28 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские зерновые конференции, "Прозерно" и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.