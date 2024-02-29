Липецкие власти проблему доходов населения будут решать с помощью соцконтрактов

В 2023 году в регионе заключили с жителями более 6 тыс. социальных контрактов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Жители Липецкой области заключили в 2023 году более 6 тыс. социальных контрактов, что особенно актуально для многодетных семей. В регионе проблему увеличения доходов населения намерены решать, в том числе с помощью соцконтрактов, написал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Очень важными словами началось послание президента. Озвучена и ключевая проблема - доходы населения, особенно семей с детьми. Есть конкретные цифры, которых страна должна достичь к 2030 году. Решать проблему будем, в том числе с помощью соцконтрактов. Только в прошлом году их выдано более 6 тыс., 74% получателей увеличили свои доходы", - написал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Липецкой области, в 2023 году в регионе заключено 6 007 социальных контрактов, в 2019 году их было всего 499.

Артамонов отметил, что новый национальный проект "Семья" поможет многим регионам увеличить рождаемость, особенно это важно в центральной России, по нему в регионы направят не менее 75 млрд рублей. "В Липецкой области количество семей, воспитывающих трех и более детей, за последние 10 лет увеличилось более чем в два раза. Сейчас многодетных семей у нас 17 тыс. Действуют более 40 мер поддержки. Уверен, что благодаря новому нацпроекту сможем ввести новые меры и расширить существующие", - написал глава региона.