Nordwind возобновит прямые рейсы из Уфы в Худжанд с 7 марта

Вылеты запланировали по понедельникам и четвергам

УФА, 29 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind Airlines возобновит прямые рейсы из Уфы в город Худжанд в Таджикистане с 7 марта, сообщила пресс-служба аэропорта Уфы.

"Авиаперевозчик с 7 марта 2024 года возобновляет прямые регулярные рейсы из Уфы в один из крупнейших городов Таджикистана - Худжанд. Вылеты запланированы по понедельникам и четвергам на комфортабельных самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажирских мест. Отправление из Уфы в 05:25 местного времени. Продолжительность полета составит три часа", - сказано в сообщении.

Также перевозчик с 5 марта увеличивает число рейсов из Уфы в Махачкалу до двух в неделю. Они будут выполняться по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800 и Airbus A321neo.