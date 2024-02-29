Эксперты заявили, что семейная ипотеки простимулирует рост объемов строительства жилья

Исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Регина Дыдалина отметила, что решение о продлении программы должно положительно сказаться на сдерживании роста цен

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Продление программы льготной семейной ипотеки станет стимулом для увеличения объемов жилищного строительства в РФ и одним из драйверов его развития. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные эксперты.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить госпрограмму "Семейная ипотека" до 2030 года с сохранением основных параметров.

"Такое решение больше отразится на увеличении объема предложения на рынке жилья, что положительно должно сказаться на сдерживании роста цен. Плюс исключит перекосы в спросе, возникающие перед возможным завершением действия льготных программ", - сказала ТАСС исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Регина Дыдалина.

По ее словам, долгосрочные программ важны для стабильного развития строительного сектора, девелоперам будет проще выстраивать свои планы по выводу на рынок новых проектов, они будут понимать, что спрос будет в течение минимум ближайших пяти лет простимулирован действием семейной ипотеки.

После решения о продлении семейная ипотека станет основным стимулом развития рынка первичной недвижимости, считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы компаний "А101" Рустам Азизов. По его словам, доля семейной ипотеки в общем объеме кредитования стабильно растет - если на начало 2023 года в столичном регионе на нее приходилось 20-25%, то к настоящему моменту показатель вырос до 35-40%. В других регионах доля может доходить до 50%, уточнил собеседник агентства. "При этом если ипотеку с господдержкой отменят, то эта доля может дополнительно увеличиться, особенно если программу семейной ипотеки можно будет сочетать с другими программами", - спрогнозировал Азизов.

Мера очень позитивная, высказал мнение главный эксперт компании "Русипотека", руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко. "Льготные программы перейдут из разряда поддержки стройки в разряд постоянных и нишевых программ. Тем не менее, льготные программы не будут в прежнем объеме поддерживать спрос как главный драйвер. Пока не улучшатся условия стандартных программ, объемы будут снижаться", - считает собеседник агентства.

О льготной ипотеке

1 июля 2024 года заканчивается срок действия двух ипотечных программ с государственной поддержкой: льготной на жилье в новостройках по ставке 8% и семейной под 6%. Представители Минфина РФ, Минстроя РФ и других ведомств неоднократно заявляли о возможной трансформации этих программ после 1 июля.