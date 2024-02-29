Биржевая цена бензина Аи-92 вновь начала расти после двухдневного снижения

Она выросла до 47,148 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Стоимость бензина марки "Регуляр-92" по итогам торгов в четверг снова начала увеличиваться после того, как снижалась два предыдущих торговых дня. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла на 0,97%, до 47,148 тыс. рублей за тонну. До этого его стоимость уменьшалась два дня подряд на фоне заявления о временном запрете на экспорт бензина из России с 1 марта. Бензин Аи-95 подорожал на 0,47%, до 57,176 тыс. рублей за тонну.

Летний дизель вырос в цене на 0,51%, до 58,435 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 2,01%, до 58,301 тыс. рублей за тонну. Цена зимнего дизеля снизилась на 0,4%, до 59,312 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута увеличилась на 2,69%, до 26,548 тыс. рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 0,16%, до 78,99 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 0,07%, до 19,729 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива увеличилась на 2,52%, до 14,989 тыс. рублей за тонну.

Ранее представитель вице-премьера РФ Александра Новака и в пресс-службе кабмина сообщили ТАСС, что правительство РФ планирует ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%. Решение о запрете экспорта нужно, чтобы компенсировать рост спроса в период летних отпусков и полевых работ, а также во время плановых ремонтов НПЗ. Ограничение не будет распространено на страны ЕАЭС, а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

Запрет на экспорт бензина действовал в прошлом году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.