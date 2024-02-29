Сбер заявил о готовности начать разработку безотзывного сберегательного сертификата

Кредитная организация ждет детали по условиям инструмента от правительства РФ, сообщил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, ждет детали по условиям инструмента от правительства РФ, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты на срок от трех лет с расширенным страховым покрытием. В рамках этого инструмента граждане смогут размещать свои сбережения на длительный срок, а средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей.

"Сбербанк готов оперативно начать разработку данного нового продукта, в настоящий момент мы ждем детали по его условиям от правительства РФ", - сказал Царев.

Банк России в 2022 году предложил проработать создание специальных финансовых продуктов для формирования долгосрочных сбережений, в числе которых могут быть специальные долгосрочные банковские вклады, которые могут быть источником долгосрочных пассивов банков, а также безотзывные сберегательные сертификаты.