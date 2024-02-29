Это самый низкий показатель с июня 2021 года, отметили в Федеральном статистическом ведомстве ФРГ

БЕРЛИН, 29 февраля. /ТАСС/. Инфляция в Германии в феврале замедлилась до 2,5% с 2,9% месяцем ранее. Такие предварительные данные привело Федеральное статистическое ведомство Германии.

"Это самый низкий показатель с июня 2021 года", - говорится в сообщении.

В декабре 2023 года уровень инфляции составлял 3,7%, а в ноябре - 3,2%

Экономика ФРГ переживает кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии, поскольку она не была готова к этой ситуации. Министр экономики Роберт Хабек объяснял положение дел тем, что в прошлом ФРГ сильно зависела от российского газа и оказалась в невыгодной ситуации, когда поставки прекратились.