Списание части бюджетных кредитов сэкономит для Ленобласти до 6 млрд рублей

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Списание части долгов регионов по бюджетным кредитам, о котором сказал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, позволит Ленинградской области высвободить и направить на цели развития и социальную поддержку населения от 1,5 до 6 млрд рублей. Эти подсчеты опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Оцениваем, что заявленное президентом России списание 2/3 бюджетных кредитов, для Ленобласти составит от 1,5 до 6 млрд рублей. Эта мера означает, что вместо кредитной нагрузки регион сможет увеличить ежегодные затраты на развитие территорий и поддержку семей", - написал губернатор.

Глава государства в послании Федеральному собранию предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, что сохранит им около 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год.

Дрозденко также отметил значение для региона озвученных в послании программ и поручений по теме образования. По его словам, поддержка федерального бюджета "позволит региону быстрее избавиться от нелинейного расписания в районах новостроек", быстрее провести реновацию школ. По региональным программам реновации в Ленобласти обновлено 90 школ, внимания требуют еще 62 учебных заведения, сообщил губернатор.

Власти Ленинградской области совместно с предприятиями начали переоборудование колледжей под задачи современного технологичного бизнеса. Дрозденко пообещал, что теперь эта работа продолжится по поручению президента России.

Экономия бюджета на Северо-Западе и в Приволжье

Тема экономии бюджета актуальна и для Псковской области, чей ежегодный бюджет является одним из самых скромных на Северо-Западе России. В конце 2022 года губернатор Михаил Ведерников заявлял, что власти региона заместили все 16,2 млрд рублей коммерческих кредитов бюджетными заимствованиями и намерены согласовать с правительством России вопрос о списании для региона части бюджетных кредитов.

"Одна из самых главных вещей, которая была озвучена, - бюджетные кредиты будут списаны в размере двух третей. Для нас это только по этому году - больше 4 млрд рублей, которые можно будет предусмотреть на дополнительные меры развития", - сказал Ведерников, комментируя послание президента.

Этот вопрос актуален и для Нижегородской области, где сейчас федеральные бюджетные кредиты без учета инфраструктурных бюджетных кредитов в структуре госдолга региона составляют 69 млрд рублей, или 63%, в том числе 15 млрд рублей - это федеральные бюджетные кредиты, переданные муниципалитетам на погашение рыночных заимствований. Решение о списании части государственного долга регионов позволит Нижегородской области сэкономить более 45 млрд рублей, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Мы очень благодарны за такое своевременное решение. По предварительным данным, оно позволит нам высвободить в 2025-2029 годах в консолидированном бюджете области более 45 млрд рублей - и это очень серьезная сумма. Сэкономленные средства по поручению главы государства направим на инфраструктурные и инвестиционные проекты", - приводит слова Никитина его пресс-служба.