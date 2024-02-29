В РФ планируется создать более 300 предприятий по обращению с отходами до 2030 года

Гендиректор Российского экологического оператора отметил, что в проект вложат около 300 млрд рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Около 300 млрд рублей могут вложить в строительство 316 предприятий по обращению с отходами до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"До 2030 года в России планируется создать 316 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами при участии РЭО. Они будут реализованы в рамках 113 инвестпроектов. Инвестиции в них составят около 300 млрд рублей, а доля участия РЭО в их льготном финансировании может достигнуть 270 млрд рублей", - заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом благодаря созданию новых предприятий и экономики замкнутого цикла до 2030 года появится более 93 тыс. прямых рабочих мест и дополнительных мест в смежных отраслях.

С начала реформы отрасли в 2019 году уже созданы 249 новых предприятий отходами мощностью 20,39 млн тонн обработки в год и 6,1 млн тонн утилизации. Девять проектов (это 15 объектов) получили финансовую поддержку в 29,9 млрд рублей из средств от выпуска облигаций РЭО в 2023 году.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. До 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. На начало 2024 года доля утилизации бытовых отходов в России превысила 12%, в то время как уже 53% отходов отправляется на обработку.