В РФ реализуют пилотный проект по поддержке преподавателей фундаментальных дисциплин

Глава Минобрнауки Валерий Фальков пояснил, что речь идет о тех дисциплинах, которые, как правило, формируют профессиональные основы в каждой из областей образования

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ совместно с шестью вузами реализует пилотный проект, направленный на поддержку преподавателей фундаментальных дисциплин, в течение одного-двух лет он станет нормой, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

"Поддержка преподавателей фундаментальных дисциплин - это один из важнейших элементов обновления системы высшего образования России. Если вы помните, такую задачу нам президент поставил в прошлом году, и мы сейчас очень активно с шестью вузами в пилотном проекте нарабатываем вот это новое будущее, которое потом станет, по существу, нормой. Где-то начиная уже через год-полтора-два, станет нормой", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что уровень оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах должен быть повышен.

Фальков пояснил, что речь идет о тех дисциплинах, которые, как правило, формируют профессиональные основы в каждой из областей образования. Например, медицина, инженерия, естественные науки, гуманитарные науки. "В первые год-полтора у любого студента происходит формирование некоего каркаса, фундамента. Это ключевые дисциплины от теоретической механики до, условно говоря, русского языка, истории, философии и ряда других дисциплин в зависимости от профиля", - отметил министр.