Кабмин Индии полностью сформировал список стратегических минеральных ресурсов

В частности, речь идет о бериллии, кадмии, кобальте, титане, и селене

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Индии одобрил размер роялти на добычу еще 12 видов критических минеральных ресурсов, таким образом закончив инициированный в 2023 году процесс оформления национального списка стратегически важных полезных ископаемых. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Правительство Индии в июне 2023 года обнародовало список стратегически важных для национальной экономики минеральных ресурсов. В него вошли 24 вида сырья, осенью правительство определило ставку роялти для части из них.

"Это решение завершает процесс определения ставок роялти для всех 24 критически важных и стратегических видов минеральных ресурсов. Сегодняшнее решение кабинета министров позволит центральному правительству впервые в истории страны проводить аукционы на разработку месторождений этих 12 минералов", - говорится в сообщении кабмина.

В частности, речь идет о бериллии, кадмии, кобальте, титане, селене и других полезных ископаемых. В пресс-релизе отмечается, что первый аукцион по минеральным ресурсам из общего списка (литий, платиновая группа, калий и другие), роялти по которым уже были определены, начался в ноябре 2023 года, заявки принимались до 26 февраля. "Это встретило позитивный отклик бизнеса", - говорится в сообщении.

Власти Индии среди причин составления такого списка называли обеспечение безопасности снабжения промышленности необходимыми материалами, создание рабочих мест на фоне роста спроса на ряд ископаемых из-за перехода ведущих экономик мира на возобновляемые источники энергии и зеленые технологии. Правительство Индии также планирует к 2070 году достичь климатической нейтральности, что требует развития электротранспорта, в котором активно используется сырье из стратегического списка.