Британия направила в Пакистан бизнес-делегацию для укрепления торговых связей

Заместителя верховного комиссара королевства Сару Муни отметила, что Лондон продолжит работать с Исламбадом

ИСЛАМАБАД, 29 февраля. /ТАСС/. Делегация из 15 представителей британского бизнес-сообщества находится с визитом в Пакистане в целях укрепления торгово-инвестиционных связей. Об этом сообщила газета Pakistan Observer со ссылкой на заместителя верховного комиссара (посла) Великобритании Сару Муни.

"Товарооборот между Великобританией и Пакистаном уже растет впечатляющими темпами, - приводит издание слова дипломата. - Данная делегация ясно демонстрирует заинтересованность [Лондона] в растущих возможностях, которые открываются перед нами в контексте увеличения торгового и инвестиционного оборота. Великобритания продолжит работать с правительством Пакистана, оказывая поддержку изменениям, которые сделают торговлю более справедливой и легкой для всех".

Как отмечает издание, делегаты, в число которых входят председатели торговых палат Бирмингема, Западного и Северного Йоркшира, получат представление о бизнес-среде Пакистана и конкретных требованиях рынка для импорта местной продукции.

Согласно Pakistan Observer, Великобритания является третьим по величине торговым партнером Пакистана с общим объемом товарооборота в размере £4,3 млрд (около $5,45 млрд).