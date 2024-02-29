Тейп Ингушетии впервые одобрил создание туристической зоны на родовых землях

Инвестор планирует построить гостиницу и ресторан

МАГАС, 29 февраля. /ТАСС/. Тейп Ханиевых впервые в Ингушетии согласовал реализацию коммерческого туристического проекта на родовых землях. Инвестор планирует провести благоустройство территории, построить гостиницу и ресторан, сообщается в Telegram-канале правительства Республики Ингушетия.

"[Старейшины тейпа], поговорив с предпринимателем, одобрили и поддержали создание на родовых землях Ханиевых туристической зоны. Инвестор планирует построить здесь четырехэтажную гостиницу, ресторан. И все это в жанре архитектурного зодчества, доставшегося от предков", - говорится в сообщении.

Инициатором коммерческого проекта стал выходец рода Ханиевых Алаудин Парчиев. "Без ущерба культурному наследию нашего народа, горную Ингушетию - святое место для каждого ингуша - можно превратить в не менее великолепное место для посещения туристов, что принесет республике немалую пользу. Сегодня род Ханиевых первым сделал шаг в этом направлении. Надеюсь, и другие тейпы последуют нашему примеру", - приводятся в сообщении слова Парчиева.

Инвестор получил республиканский тендер на создание туристической зоны на территории башенного комплекса "Хяни". Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона, тейп стал первым в Ингушетии, согласовавшим проведение коммерческого туристического проекта на родовых землях.

"Они согласны с тем, что эти территории надо развивать. Застройщик согласовал с ними проект и предоставил им льготное право на проведение отдыха и других мероприятий на территории построенных объектов", - сказал собеседник агентства.

По информации электронного путеводителя "Ингушетиягид", "Хяни" - башенный поселок на горном склоне в центре Салгинского ущелья. Он состоит из трех хорошо сохранившихся замковых комплексов, которые включают в себя три боевые, три полубоевые и одиннадцать жилых башен.