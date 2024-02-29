Цивилева считает, что льготная ипотека под 2% для участников СВО будет востребованной

Председатель фонда "Защитники Отечества" также отметила перспективность кадровой программы "Время героев", создание которой анонсировал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Предложенная в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию льготная ипотека под 2% в некоторых регионах для участников специальной военной операции (СВО) станет очень востребованной мерой поддержки, особенно для молодых людей. Об этом сообщила ТАСС председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Президент РФ сегодня уделил значительную часть послания поддержке защитников Отечества. В том числе было объявлено о решении выдавать участникам СВО в ряде регионов льготную ипотеку под 2%. Это действительно крайне нужная инициатива. Среди ветеранов СВО много как совсем молодых людей, которым нужно создавать семьи и устраивать жизнь, так и тех, кто уже семейный и нуждается в расширении жилплощади или хочет поддержать подросших детей. Достойные условия жизни - это основа, которую мы должны обеспечить тем, кто, рискуя жизнью и здоровьем, защищает нашу Родину. Уверена, эта мера поддержки будет очень востребована. Благодарю Владимира Владимировича за внимание, которое он лично сегодня оказывает героям спецоперации и членам их семей", - сказала она.

Цивилева также отметила перспективность кадровой программы "Время героев", создание которой анонсировал глава российского государства. "Мы ежедневно общаемся с ветеранами СВО и согласны с президентом в том, что наши защитники - это люди, обладающие всеми качествами, необходимыми руководителю, - ответственные, сильные, волевые. И при этом настоящие патриоты, рисковавшие ради России жизнью и здоровьем, заинтересованные в ее развитии и понимающие проблемы простых людей. Они как никто заслуживают возможности учиться и дальше работать на благо Родины, в том числе на государственных постах. У многих есть хорошее базовое образование, опыт руководства коллективом в критических ситуациях. Программа поможет получить недостающие знания и в целом понять, подходит ли им такой вид деятельности. Возможно, кто-то найдет себя не только в госуправлении, но и в бизнесе или общественной деятельности", - пояснила она.