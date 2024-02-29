В Xiaomi заявили, что проблема с их смартфонами - не массовая

Владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi столкнулись с цикличной перезагрузкой операционной системы

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Проблема при обновлении операционной системы смартфонов корпорации Xiaomi не является массовой, сообщили ТАСС в российской службе поддержке компании.

Владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi столкнулись с цикличной перезагрузкой операционной системы. Такая проблема появилась после обновления операционных систем MIUI 14 и HyperOS и системного компонента SystemUI. Принудительная перезагрузка не помогает.

Вместе с тем в поддержке Xiaomi заявили, что о массовых проблемах не сообщалось. Там порекомендовали перезагрузить устройство еще раз, и, если это не поможет - сбросить гаджет до заводских настроек через меню восстановления (Recovery Menu). В официальной группе Xiaomi в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что Xiaomi уже работает над проблемой.