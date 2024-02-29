В Ингушетии финансирование ремонта энергосетей в 2024 году увеличат на 61%

Бюджет программы превысит 235 млн рублей

МАГАС, 29 февраля. /ТАСС/. Финансирование ремонтной программы на энергосетях в Ингушетии превысит 235 млн рублей в 2024 году, сообщил в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов. Таким образом объем финансирования вырастет на 61%.

"Россети" в текущем году планируют улучшить состояние энергосетей в республике. В 2024 году объем финансирования ремонтной программы филиала "Ингушэнерго" увеличен почти на 90 млн рублей - до 235,4 млн [рублей]. После реализации программных мероприятий перебои с электроэнергией должны значительно снизиться. Кроме того, повысится и качество обслуживания электросетей", - написал он.

Глава региона отметил, что строительство новых объектов в Ингушетии увеличивает потребность в дополнительной энергетической мощности. "Одновременно с ремонтом оборудования во всех районных электрических сетях филиала "Ингушэнерго" пройдут противоаварийные тренировки, в ходе которых энергетики отработают навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами", - добавил Калиматов.