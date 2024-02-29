Росрыболовство поддержало предложение о средствах на развитие рыболовецких городов

Глава ведомства Илья Шестаков отметил, что решение позволит поддержать прибрежные регионы

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Росрыболовство поддержало предложение президента РФ Владимира Путина о направлении части средств от продажи рыболовных квот на развитие основных рыболовецких населенных пунктов, отметив, что это очень важное решение. Об этом журналистам заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшнего послания Федеральному собранию предложил направить часть средств от продажи рыболовных квот на развитие основных рыболовецких населенных пунктов.

"Предложение о том, чтобы направить часть средств в регионы, для развития прибрежных субъектов, мы считаем, что это очень важное решение, потому что позволит поддержать прибрежные регионы, которые обеспечивают нам этот вылов, поддержать с точки зрения развития колхозов наших рыболовецких, инфраструктуры, там, где они находятся. Считаю, что это очень важное решение, которое позволит регионам прибрежных субъектов более активно вкладывать именно в социальную инфраструктуру", - сказал Шестаков.

Он также отметил, что в ходе аукционов по продаже крабовых квот было выручено порядка 240 млрд рублей. "Часть этих средств была направлена на программу по развитию рыбохозяйственного комплекса, а также в программу развития сельского хозяйства", - сообщил глава ведомства.