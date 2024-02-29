В СФ разработают меры по стимулированию долгосрочных сбережений граждан

В планах у сенаторов также значится проработка сберегательного сертификата, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Сенаторы начали разрабатывать дополнительные механизмы стимулирования долгосрочных сбережений граждан. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке, среди которых страхование добровольных пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах и средств на индивидуальных инвестиционных счетах.

"Президент поставил задачу по привлечению частного капитала в экономику. Мы уже начали проработку мер, стимулирующих долгосрочные сбережения граждан и развитие фондового рынка, среди которых страхование средств на индивидуальных инвестиционных счетах и налоговые вычеты", - сказал Журавлев.

Кроме того, в планах у сенаторов проработать новый инструмент - сберегательный сертификат. "Это решения, которые позволяют и привлечь средства в экономику, и развивать отечественный финансовый рынок, и дать действенный инструмент для сохранения и приумножения сбережений граждан в долгосрочной перспективе", - резюмировал вице-спикер Совфеда.