Кожемяко: обновление транспортных узлов расширит возможности Восточного полигона

Губернатор Приморского края отметил, что меры, обозначенные президентом РФ, определяют направление работы до 2030 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Модернизация транспортных узлов позволит расширить возможности Восточного полигона. Об этом после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"В послании были затронуты все сферы деятельности нашего общества. <…> Это и модернизация всех транспортных узлов, в том числе и расширение возможностей для Восточного полигона", - сказал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Кожемяко отметил, что меры, обозначенные президентом, определяют направление работы до 2030 года. "Они [меры] определяют четко критерии пути развития нашего государства, в том числе нашего субъекта, Приморского края", - добавил он.

Среди важных мер губернатор назвал льготы для малого и среднего предпринимательства, семейную ипотеку, в которую будут включены ветераны СВО, а также программу переселения из ветхого и аварийного жилья. По его словам, все эти меры касаются не только федеральной поддержки. "Они [меры] требуют напряжения и от региональной власти, от муниципальной власти", - подчеркнул Кожемяко.

О Восточном полигоне

Восточный полигон железных дорог объединяет Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). В связи с тем, что эти магистрали сейчас работают на пределе пропускной способности, по поручению президента РФ идет модернизация Восточного полигона, и глава государства неоднократно подчеркивал, что темпы этой работы нужно наращивать.

Транссибирская железнодорожная магистраль - самая длинная железная дорога в мире (9 тыс. 288,2 км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.