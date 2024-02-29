СМИ: Apple планирует провести ребрендинг Apple ID

По данным MacRumors, случиться это может одновременно с выпуском новых операционных систем iOS 18 и macOS 15

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Apple намерена переименовать учетную запись Apple ID в Apple Account. Об этом сообщил портал MacRumors со ссылкой на источники.

По его данным, название должны поменять уже в 2024 году, случиться это может одновременно с выпуском новых операционных систем iOS 18 и macOS 15. Отмечается, что системные приложения к тому моменту уже будут отражать указанные изменения.

Как передает MacRumors, причины, по которым Apple хочет провести ребрендинг, неизвестны. При этом подчеркивается, что компания часто рассматривает несколько вариантов названий перед запуском новых сервисов, поэтому предполагаемое новое название учетной записи Apple Account может не быть окончательным.

Ранее международная консалтинговая организация Brand Finance сообщила, что бренд Apple признан самым дорогим в мире по версии ежегодного рейтинга, его стоимость увеличилась в 2023 году на 74%, достигнув отметки в $517 млрд. Фирма обогнала конкурентов из корпораций Microsoft, Google и Amazon.