Bloomberg: ЕЦБ, ФРГ и Франция опасаются конфискации замороженных активов РФ

Опасность для западных стран заключается в том, что изъятие активов создаст прецедент, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов в западных валютах, поясняет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Представители Франции, Германии и Европейского центрального банка (ЕЦБ) выразили обеспокоенность по поводу возможного изъятия замороженных российских активов во время переговоров в Сан-Паулу на полях встречи министров финансов и глав Центральных банков стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, Париж, Берлин и ЕЦБ опасаются потенциальных ответных мер РФ в отношении европейских активов, негативного влияния подобного шага на стабильность мировой финансовой системы в целом, а также на роль евро как резервной валюты. Опасность для западных стран заключается в том, что изъятие активов создаст прецедент, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов в западных валютах, поясняет агентство.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Евросоюзе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупреждал, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".