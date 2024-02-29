Адыгея при господдержке вложит в обустройство турцентра Майкопа около 100 млн рублей

Деньги, в частности, направят на подсветку зданий и установку арт-объектов

МАЙКОП, 29 февраля. /ТАСС/. Адыгея благодаря господдержке до конца года инвестирует в обустройство центра Майкопа, где много исторических мест и популярных турмаршрутов, около 100 млн рублей. Об этом сообщили в республиканском комитете по туризму и курортам.

Помимо горной части Адыгеи, где началось строительство всесезонного горного экокурорта "Лагонаки", в туристическую волну власти региона активно вовлекают республиканский центр - Майкоп.

"Адыгея прошла конкурс между субъектами России и получила единую субсидию на развитие туристической инфраструктуры. Общая сумма субсидии с учетом софинансирования - более 97 млн рублей. Руководством республики принято решение направить все средства на обустройство туристского центра Майкопа. Мероприятия по обустройству включают подсветку зданий, установку малых архитектурных форм, арт-объектов", - говорится в сообщении.

В комитете уточнили, что обустройство проведут непосредственно в историческом центре города в привязке к популярным экскурсионным объектам и маршрутам. В Майкопе за последние два года открыты новые экскурсионные маршруты, протяженность которых составляет от 500 м до 6 км. Среди них особой популярностью у жителей региона и его гостей пользуется "Майкоп Евгения Шварца", направленный на привлечение внимания к историко-культурному наследию города и творчеству писателя.

Поддержка региональных программ по созданию туристского центра города реализуется в рамках национапроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Адыгея до этого дважды подавала свой проект, но пройти конкурс удалось только в 2023 году. Сами мероприятия будут реализованы в 2024 году. Субсидия будет направлена в муниципалитет. Цель - создание современного удобного для гостей и жителей пространства, которое бы передавало атмосферу города, его неповторимый колорит и историю", - добавили в комитете.