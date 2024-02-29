В Думе предложили выработать индикаторы риска нарушений для внеплановых проверок бизнеса

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил необходимость установить механизм предупреждений

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса требует законодательной выработки индикаторов риска нарушения бизнесом обязательных требований, они будут служить основанием для внеплановых проверок. Об этом сообщил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").

"Президент предложил с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно. Для того, чтобы реализовать данное решение, будет проделана законотворческая работа по внесению изменений в федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", где такой подход будет установлен в качестве обязательный меры. Пока что этот метод контроля может применяться или не применяться, может устанавливаться по желанию органов власти субъектов РФ", - пояснил он.

"И, конечно, для защиты интересов бизнеса нужно будет должным образом проинформировать широкие массы предпринимателей, чтобы проверки не застигли их врасплох", - указал Говырин.

По мнению депутата, необходимо будет также законодательно установить механизм предупреждений: это снизит количество нарушений, которые будут устраняться до наступления негативных последствий, а количество положительных результатов таких проверок будет намного выше. "Ведь смысл таких проверок не в наложении штрафов, а в предупреждении негативных последствий", - заключил он.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил отказаться с 1 января 2025 года от временного моратория на проверки бизнеса и полностью перейти на риск-ориентированный подход.