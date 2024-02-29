В ОЗК сообщили о закупке более 700 тыс. тонн зерна в интервенционный фонд России

Заместитель генерального директора Объединенной зерновой компании Владимир Печеный сообщил, что в настоящий момент наблюдается нехватка свободных мощностей для интервенционных закупок

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 29 февраля. /ТАСС/. Объем закупок в интервенционный фонд РФ составил на сегодняшний день более 700 тыс. тонн зерна при плане до 2 млн тонн. Об этом рассказал на 17-й Зерновой конференции заместитель генерального директора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Владимир Печеный.

"На сегодняшний день уже по новым закупочным интервенциям закуплено более 700 тыс. тонн на сумму около 10 млрд [рублей]. Около 167 тыс. тонн закуплено в Сибирском федеральном округе, в основном это пшеница третьего класса", - сказал Печеный.

Он добавил, что министр сельского хозяйства Алтайского края предложил увеличить закупки пшеницы четвертого класса.

По его словам, в настоящий момент наблюдается нехватка свободных мощностей для интервенционных закупок. "Сегодня общий объем свободных мощностей для хранения в результате отбора хранителей в целом в Российской Федерации, в том числе в Сибирском федеральном округе, [составил] 700 тыс. [тонн], включая Южный федеральный округ. Поскольку торги в Южном федеральном округе на закупку не проводятся, то этот объем [на деле] значительно меньше", - сказал Печеный. Он призвал сибирских аграриев активнее участвовать в торгах.

Зимняя зерновая конференция проходит с 28 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские зерновые конференции, "Прозерно" и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.