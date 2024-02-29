Эксперт заявил, что Киев с помощью демпинга пытается вытеснить с рынка европейское зерно

Гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко отметил, что объем экспорта пшеницы из США снижается на 10%, ЕС вместо роста продаж показывает снижение на 3%

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 29 февраля. /ТАСС/. Украина за счет увеличения экспортного потенциала и низких цен на зерно пытается вытеснить с мирового рынка европейское и американское зерно. Об этом заявил на XVII Зерновой конференции генеральный директор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.

"Дорогая пшеница ЕС и Соединенных Штатов вытесняется продажами дешевой украинской пшеницы. Когда дешевый товар вытесняет дорогой, общие цены, к сожалению, идут вниз. И если посмотреть на украинские реалии, то 15-16 млн тонн зерна - это внутреннее потребление. При этом происходит увеличение экспортного потенциала Украины и, следовательно, давление украинского демпинга", - сказал Петриченко.

По его словам, объем экспорта пшеницы из США снижается на 10%, ЕС вместо роста продаж показывает снижение на 3%. Украина при этом превысит плановый показатель по экспорту в 40,2 млн тонн. "Этот прогноз не реален, уже сейчас они экспортировали 28,2 млн тонн", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что украинская пшеница при экспорте по зерновому коридору была на 5-20$ дешевле российской, в новом же сезоне разница уже составляет около 35$. Обвалу цен на зерно способствует и Румыния. "При этом я почти уверен, что румынские поставки будут из украинского зерна, которое туда заходит и становится румынским. Такой вот, так сказать, хороший бизнес двух интересных продавцов", - пояснил он. Украина, отметил он, вывозит зерно каботажем (прибрежным судоходством) по черноморскому побережью.

Зимняя зерновая конференция проходит с 28 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, "Алтайские зерновые конференции", "Прозерно" и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.