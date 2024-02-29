В Совфеде заявили, что амнистия для дробивших бизнес компаний позволит им выйти из тени

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев отметил, что сейчас необходимо обратить внимание на стимулирование социальной ответственности бизнеса, в том числе при принятии налоговых решений

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Амнистия для компаний, которые были вынуждены использовать дробление бизнеса для налоговой оптимизации, позволит им выйти из тени. Такое мнение ТАСС высказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с парламентариями проработать амнистию некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для оптимизации налогов.

"Мы давно обращали внимание на проблему дробления бизнеса. Инициатива амнистии при добровольном выходе из тени должна обеспечить простое и такое важное решение по обелению бизнеса", - пояснил сенатор.

Он добавил, что сейчас необходимо обратить внимание на стимулирование социальной ответственности бизнеса, в том числе при принятии налоговых решений. "Надо поощрять тех, кто не только работает в России, но и вкладывает капитал в дальнейшее развитие страны", - сказал Журавлев.