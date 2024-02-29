Правительство с 1 марта вводит запрет на экспорт бензина до 31 августа

Кабмин также увеличивает нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах с 12,5% до 16%

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах с 12,5% до 16%. Соответствующие постановления уже подписаны, сообщается в Telegram-канале кабмина.

"Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов", - говорится в сообщении.

Запрет на экспорт бензина не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства - члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

Что касается решения увеличить минимальные объемы продаж дизеля на биржевых торгах, то оно позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Запрет на экспорт бензина действовал в прошлом году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Аналогичная мера действовала и для дизельного топлива.